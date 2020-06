Foyers Covid-19 : Un hôpital de campagne mis en place à Sidi Yahya El Gharb pour recevoir les contaminés

Le ministre de l’Intérieur a annoncé, samedi à Rabat, que suite à l’apparition d’un foyer épidémiologique du coronavirus dans certaines unités spécialisées dans l’emballage des fruits rouges dans la province de Kénitra, un hôpital de campagne a été mis en place à la commune de Sidi Yahya El Gharb pour recevoir près de 700 cas enregistrés dans ce foyer.

Abdelouafi Laftit a indiqué, dans une déclaration à la presse, que des mesures ont été prises pour faire face à l’apparition de ce cluster dont la réalisation de tests de dépistage pour l’ensemble des employés et la fermeture de toutes ces unités, ajoutant que tous ces cas seront transférés à cet hôpital à partir de dimanche matin.

Le ministre a fait état du durcissement des mesures de confinement sanitaire dans les communes relevant des provinces de Kénitra, Ouazzane et Larache d’où proviennent ces employés. Il a de même relevé que ces cas ont été découverts dans le cadre des tests réalisés dans toutes les unités industrielles et commerciales et autres, ce qui a permis de détecter ce foyer et de le maîtriser rapidement.

Laftit a également annoncé qu’il a été procédé à la réalisation de tests de dépistage pour tous les sujets-contact, ajoutant que cette opération se poursuit jusqu’à présent.

Le responsable a par ailleurs indiqué qu’il a été décidé d’ouvrir une enquête à ce sujet par une commission composée des ministères de la Santé, de l’Agriculture, du Travail et de l’Intérieur pour établir les responsabilités.