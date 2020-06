Coronavirus au Maroc : 226 nouveaux cas, majoritairement dans les foyers agricoles

De vendredi 17h à samedi 17h, le Maroc a enregistré 226 cas supplémentaires du nouveau coronavirus, soit un total cumulé de 9 839 cas depuis le début de la pandémie dans le pays. Lors du point de presse quotidien, relatif à la situation pandémique, le ministère de la Santé a annoncé 106 guérisons, soit 8 223 dans l’ensemble, avec un taux de rémission qui atteint 83,6%.

Par ailleurs, aucun nouveau décès n’a été déploré, le nombre de morts se stabilisant ainsi à 213, avec un taux de létalité de 2,2%. Quant aux cas actifs sous surveillance hospitalière, ils sont jusque-là de 1 403 dans le pays. Le suivi des cas contacts a permis, quant à lui, de tester 35 813 personnes. 5 656 parmi elles restent sous observation médicale.

Par régions, Rabat-Salé-Kénitra a enregistré le plus grand nombre d’infections, qui atteint 156 en 24 heures. Ce chiffre se confirme au lendemain de la découverte d’un foyer industriel de grande ampleur, dans la commune rurale de Lalla Mimouna, dans la province de Kénitra. Pour sa part, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a enregistré 28 nouveaux cas, 21 ayant été identifiés à Casablanca-Settat, 11 à Fès-Meknès, 6 à Marrakech-Safi et 4 à Guelmim-Oued Noun, toutes confirmées dans la ville de Sidi Ifni.

Quant aux autres régions marocaines, aucune n’a identifié de nouvelles infections, ces dernières 24 heures, selon le ministère.

Revenant sur la problématique du respect des mesures sanitaires en milieu professionnel, le ministère de la Santé a insisté sur la nécessité de se tenir à l’application des gestes barrières dans les unités industrielles, afin d’éviter une large propagation de la pandémie.

Dans ce sens, le département a insisté sur l’application de la distanciation entre les employés, ainsi que l’aération naturelle et continue de leur espace de travail. «Les employeurs doivent sensibiliser leurs travailleurs et utiliser les supports de communication du ministère de la Santé à cet effet, tout en veillant au respect de la sécurité sanitaire dans les milieux professionnels et à la désinfection permanente des lieux».