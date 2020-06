Football : Le Franco-marocain Hamza Sakhi prolonge son contrat avec Auxerre

Le milieu de terrain offensif franco-marocain, Hamza Sakhi, a prolongéson contrat jusqu’en 2023 avec l’AJ Auxerre, a annoncé samedi le club icaunais, qui évolue en Ligue 2.

«Très convoité alors que son contrat expirait en 2021, Hamza Sakhi va s’inscrire dans la durée et dans le projet de l’AJ Auxerre. Le milieu de terrain franco-marocain portera le maillot bleu et blanc lors des trois prochaines saisons après avoir prolongé deux ans avec l’AJA», indique le club dans un communiqué.

Hamza a été l’un des Auxerrois «les plus en vue cette saison et l’un des joueurs les plus utilisés par Jean-Marc Furlan», souligne le club icaunais. Aligné à 25 reprises en championnat par le technicien (3 buts, 2 passes), Hamza Sakhi est monté en puissance au fil des rencontres, comme il est monté en puissance au fil des saisons pour réaliser son meilleur exercice sous le maillot auxerrois, poursuit-on.

Engagé depuis 2017 avec l’AJ Auxerre, le jeune joueur (24 ans), avait été prêté une fois à Sochaux pour la saison 2018-2019. «L’AJ Auxerre est très heureuse de pouvoir compter sur le talent d’Hamza Sakhi pour les trois prochaines saisons», se félicite le club.

«Mon objectif c’est de faire une montée avec l’AJA. Et après c’est de jouer en Ligue 1, si possible avec l’AJA. Quand Cédric Daury m’a appelé pour me proposer une prolongation de contrat, je n’ai pas hésité, j’ai signé directement», a déclaré de son côté le jeune joueur.