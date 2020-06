Les Marocains bloqués en France seront rapatriés vers Agadir à partir du 22 juin

Bloqués en France depuis mars dernier en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie du nouveau coronavirus, les Marocains en séjour temporaire commenceront à être rapatriés dès lundi. Selon des informations obtenues par Atlasinfo, l’opération devrait débuter par deux vols, à destination d’Agadir. Les rapatriés y observeront une quarantaine obligatoire, avant de rejoindre leurs domiciles.

Ainsi, les deux premiers avions décolleront de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG) et de Lyon-Saint Exupery, en début d’après-midi. Ces premiers groupes de rapatriés incluent les personnes les plus vulnérables et prioritaires au regard des autorités marocaines. Ce voyage devra également se faire dans le respect des mesures sanitaires spécifiques à la période de pandémie.

A l’aéroport d’accueil, des opérations de stérilisation du hall et de l’ensemble des équipements sont ainsi prévues, en plus de la veille au respect des mesures barrière et la diffusion de capsules de sensibilisation sur la sécurité sanitaire. Par ailleurs, des caméras thermiques serviront à détecter d’éventuels cas symptomatiques de nouveau coronavirus.

Un premier test sera effectué à l'arrivée dans les hôtels et un second au bout de 9 jours pour confirmer la fin de la quarantaine pour toutes les personnes séronégatives.