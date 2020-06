La commission de transparence du PJD auditionne Ramid sur le travail au noir de sa secrétaire

Après plus d’une semaine de silence, le PJD s’empare, à sa manière, de l’affaire Jamila Bichr, la défunte secrétaire travaillant au bureau d’avocat de Mustapha Ramid. Sur ordre du secrétaire du secrétaire général, Saad-Eddine El Othmani et suite à une demande du ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, «la commission d’intégrité et de transparence a tenu, vendredi 19 juin, une réunion extraordinaire, sous la présidence du frère Said Khairoun, vice-président de ladite commission consacrée à ce qui a été soulevé sur la situation de la secrétaire du bureau d’avocat que Me. Ramid dirigeait avant 2012», rapporte le site d’actualité du parti.

«Après délibération, la commission a décidé d’auditionner Mustapha Ramid et ensuite soumettre un rapport au secrétaire général», ajoute la même source.

La situation est d'autant plus incommodante pour le PJD que le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme est également le président de la commission de l’intégrité et de la transparence au sein du PJD. Sous sa responsabilité, les cadres de la Lampe devaient ainsi répondre aux questions de Mistapha Ramid sur leurs conduites ou leurs positions exprimées sur les réseaux sociaux ou dans des déclarations aux médias. Le cas le plus célèbre d'audition devant le «tribunal de la Lampe» est sans conteste celui de la députée Amina Maelainin pour ces photos sans hijab lors d'un séjour à Paris.

Dans des révélations par plusieurs médias depuis plus d'une semaine, Mustapha Ramid est accusée d'avoir employé sa secrétaire 24 années durant sans jamais l'avoir déclarée à la Caisse nationale de la sécurité sociale et donc sans avoir cotisé pour son assurance maladie obligatoire ni pour sa retraite.