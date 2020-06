Coronavirus : Les autorités locales dans la région de Lalla Mimouna sur le grill

A lendemain de la découverte de plusieurs centaines de cas du nouveau coronavirus, au sein des unités industrielles de Lalla Mimouna, la responsabilité des autorités locales est pointée du doigt. En effet, le confinement n’aurait pas été appliqué rigoureusement dans cette zone proche de Kénitra, «par complaisance» avec les employeurs.

«Ce n’est que lorsque ce scandale a éclaté que des barrières ont été posées et que les agents ont imposé le couvre-feu, ont commencé à contrôler, à mettre en place des mesures strictes (…) Ce cercle vient tout juste de connaître le confinement», indique une source à Hespress. En mai dernier, de premiers tests menés sur les ouvrières de ces firmes de transformation et d’exportation de fraises ont déjà confirmé des infections à la covid-19. Mais depuis, les employeurs concernés n’auraient pas renforcé les mesures sanitaires, notamment via la désinfection régulière des lieux et l’application de règles de distanciation.

Les investisseurs agroindustriels de Lalla Mimouna étant le pilier de l’économie locale, ils auraient bénéficié en effet du laxisme des autorités, selon des informations obtenues par Le Desk. «Ainsi, les contrôles des déplacements et l’application de mesures drastiques n’auraient jamais été imposées aux habitants malgré la mise en place de l’état d’urgence sanitaire au niveau national», indique le site d’information.

Verrouillage des communes rurales infectées

Alors que des sources ont affirmé à Yabiladi, vendredi, que le nombre d’infections dépasserait les 600, d’autres évoquent plus de 800 contaminations. Dans les deux cas, il s’agit uniquement d’un décompte dans le milieu industriel, qui n’inclut pas les éventuelles transmissions du virus au milieu familial des travailleuses. A plusieurs reprises, celles-ci ont prévenu sur la présence d’une large propagation du virus en leur sein, mais sans que ces alertes ne suscitent une rapide réaction des employeurs. C’est sous l'insistance des ouvrières qu’un dépistage élargi aurait eu lieu, dévoilant ainsi l’ampleur des dégâts.

En conséquence, les autorités ont renforcé hier le confinement de toute la zone, fermant l’accès aux routes menant vers Lalla Mimouna, selon des sources contactées par Yabiladi. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a, dès vendredi, appliqué des mesures sanitaires drastiques dans plusieurs communes des provinces de Kénitra, Larache et Ouazzane, dans l’attente de parachever la difficile identification des cas contacts.

Selon Le Desk, la situation a nécessité un déplacement du wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra sur les lieux, parallèlement à la mise en place d’une cellule de crise conjointe entre les ministères de l’Intérieur et de la Santé.