Déconfinement du Maroc : Les déplacements intervilles possible à partir du 25 juin ?

C’est désormais officiel, de nouvelles mesures d’allégement seront annoncées d’ici le 24 juin, pour le passage à la phase 2 du déconfinement, tel qu'annoncé dans le communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé. Une phase de «pré-retour à la normale» pour employer les termes utilisés par les services du ministère de la Santé dans le plan de déconfinement que nous avions révélé il y a 10 jours, mais rapidement démenti par Saad-Eddine El Othmani en personne. Pourtant, les phases coïncident au jour près, comme on peut le constater dans le document estampillé ministère de la Santé.

Ainsi donc, dès jeudi prochain, les habitants des provinces et préfectures de la zone 1 devraient pouvoir effectuer des voyages intervilles, à l’exception évidement de l’axe Tanger-Kenitra et Marrakech qui sont toujours en zone 2. C’est en tout cas ce que prévoit le plan de déconfinement du ministère de la Santé. En plus des routes, le transport ferroviaire ainsi que l’aérien pourraient reprendre progressivement au niveau national.

Retour progressif à la normal jusqu'au 10 juillet

Les activités sportives de plein air seront autorisées, mais aussi les salons de beauté et coiffure, les cafés et restaurants, à hauteur de 50% des capacités du local et dans le strict respect des mesures de précautions sanitaires. Les mosquées, synagogues et églises, pourraient également accueillir les fidèles de manière progressive après plus de 3 mois de fermeture.

Après le 25 juin, il faudra compter à nouveau 15 jours si le suivi sanitaire reste favorable pour passer en phase 3, synonyme de retour à la normale. Ainsi vers le 10 juillet, les frontières pourraient être réouvertes de manière progressive et selon la situation sanitaire des pays de destination. Une date attendue avec impatience par les acteurs du secteur du tourisme au Maroc pour une reprise même partielle de l’activité économique.

Si elle est instructive, cette chronologie n'a qu'une valeur indicative car soumise à la maitrise de la propagation de la pandémie sur le territoire national. D'où l'importance de rappeler le respect des gestes barrières avec notament le port du masque et la distanciation physique pour éviter des foyers d'infections comme l'inquiétant précédent de l'unité industrielle dans la commune de Lalla Mimouna, dans la province de Kenitra.