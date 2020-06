Déconfinement de Casablanca et Rabat, mais l’axe Tanger-Kenitra et Marrakech maintenus en zone 2

Bonne nouvelle pour l'axe Casablanca-Rabat mais aussi la province de Fès qui déconfinent progressivement et rejoignent ainsi toutes les régions déjà en zone 1. La nouvelle vient de tomber via un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé.

Sur la base des données du suivi quotidien de la situation sanitaire suite à la pandémie du nouveau coronavirus, les autorités publiques annoncent avoir décidé, qu'à partir du mercredi 24 juin 2020 à minuit :

1- le reclassement de toutes les provinces et préféctures en zone 1, à l'exception des provinces et préfectures de Tanger, Asilah, Larache, Kenitra et Marrakech.

2- le passage à la deuxième étape du plan de déconfinement progressif, en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume.

Pour rappel, la province de Kenitra a connu le plus important foyer d'infections ce vendredi dans une unité industrielle de la commune Lalla Mimouna.