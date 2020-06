Quatre alliés du Polisario, dont deux reconnaissant la «RASD», intègrent le Conseil de sécurité

L’Assemblée générale des Nations unies a élu l'Inde, l'Irlande, le Mexique, la Norvège et le Kenya nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Ces pays siègeront au CS à partir du 1er janvier 2021 et remplaceront l’Afrique du sud, la République dominicaine, l’Allemagne, la Belgique et l’Indonésie.

A l’exception de l’Inde, qui grâce à l’apport des importations des phosphates observe une neutralité positive sur la question du Sahara occidental, les quatres autres sont très proches du Polisario. Ils sont en faveur de l’élargissement des prérogatives de la MINURSO à la surveillance des droits de l’Homme au Sahara.

Ainsi, le Mexique et le Kenya reconnaissent la «RASD» depuis plusieurs années. Rabat aurait préféré que le siège revenant à l’Afrique ait été remporté par Djibouti. Mais le vote des membres de l’Assemblée générale de l’ONU s’est conclu sur une écrasante victoire de Nairobi avec 129 voix contre seulement 62 pour son concurrent. Pour rappel, Djibouti a ouvert en mars dernier un consulat général à Laayoune. Un fort indicateur de sa reconnaissance de la marocanité de la province.

Même si l'Irlande et la Norvège ne reconnaissent pas la «RASD», ils penchent en faveur du Front sur les scènes européenne et internationale. En témoigne les «préoccupations» exprimées, fin avril, par la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Mme Ine Eriksen Soreide, sur la situation des détenus sahraouis en ces temps de pandémie du coronavirus. Quant à Dublin le président, Michael D. Higgins avait accordé, en mars 2019, une audience à deux émissaires de Brahim Ghali.

Sur la liste des membres non permanents, le royaume peut encore compter au moins jusqu’au 31 décembre 2021 sur l’appui de Saint Vincent et Grenadines, le Niger, la Tunisie et dans une moindre mesure le Viet Nam. Durant les dernières années, les communistes aux commandes à Hanoï se sont rapprochés du Maroc.