Andalousie : Vox souffle le chaud et le froid sur l’opération Marhaba

L’Opération Marhaba 2020 a animé la session de ce jeudi 18 juin au Parlement andalou consacrée au contrôle du gouvernement autonome. Un député de Vox a exhorté l’exécutif du président Junama Moreno, du Parti Populaire, à avoir le dernier mot sur le passage des MRE vers le Maroc et ne pas laisser ce dossier uniquement entre les mains de la coalition de gauche au pouvoir à Madrid, rapporte l’agence Europa Press.

Le débat a permis de révéler que la formation d’extrême droite a changé de position. «Les personnes impliquées dans l'OPE (Operacion del Estrecho en espagnol) sont absolument respectables et, en tant que citoyens de l'Union européenne, toute discrimination à leur égard, d'un point de vue juridique, serait inadmissible», a indiqué le député de Vox Alejandro Hernández.

Ce qui est préoccupant, a-t-il souligné, ce n’est pas le départ de ces personnes vers l’Afrique du Nord mais le retour, car il est évident que le système de santé marocain est moins préparé que celui des pays européens pour faire face à la pandémie. Et d’indiquer qu’ «une partie de sa population n’a pas accès dans de nombreux cas aux mesures d’hygiène et sanitaire nécessaires». Le parlementaire s’est montré, d’ailleurs, réservé quant aux chiffres officiels des cas de contaminations et de décès de la Covid-19 au Maroc, appelant à les mettre en «quarantaine».

«Nous devons savoir si toutes les mesures vont être mises en place pour éviter que le retour ne conduise à une propagation incontrôlée de la maladie» du Coronavirus, a-t-il déclaré. Pour appuyer ses dires, Hernández a rappelé que des tests effectués sur des migrants à bord d’embarcations interceptées sur les côtes espagnoles ont révélé plusieurs cas d'infections à la Covid-19.

Le député de Vox a invité l’exécutif autonome andalou «à assumer sa responsabilité et ne pas se cacher derrière le manque de prévoyance du gouvernement» Sanchez.

Pour sa part, le président andalou Juanma Moreno a demandé à Madrid davantage «de contrôle, de sécurité, de clarté et de transparence (…) pour éviter un rebond de la pandémie du Coronavirus dans notre pays et en Espagne».