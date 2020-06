Baromètre de l'ONMT : 70% des Marocains déclarent vouloir voyager au Maroc

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a dévoilé ce jeudi les résultats d’une étude réalisée auprès de 2 800 Marocains, représentatifs de la population urbaine et âgés entre 18 à 75 ans pour leur voyage Post-Covid-19.

«L’incertitude sur la mobilité, les contraintes économiques et sanitaires, mais aussi les prises de consciences patriotes sont autant d’éléments qui font que les marocains optent pour un tourisme majoritairement domestique cet été», explique l’office dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, 70% des personnes interrogées déclarent vouloir voyager au Maroc. Le voyage est perçu en général comme une façon de se libérer de la pression subie par le confinement.

«Bien que 60,6% d’entre eux disent vouloir laisser passer un mois avant de voyager (régions Casablanca Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ainsi que les CSP A et B), ils n’ont pas abandonné pour autant leur désir de vacances. Les CSP C1, les 18-24 ans, les plus de 65 ans, les habitants de Draa-Tafilelt et ceux du Sud ont en revanche bien l’intention de passer plus de temps en voyage», précise-t-on.

Selon les résultats de ce baromètre, «plus d’une personne sur 2 compte voyager en petite famille (Couple + enfants), essentiellement les 35 à 55 ans, les habitants de Souss-Massa et ceux du Sud». «Les CSP AB et les plus de 55 ans sont plus nombreux à vouloir voyager en couple alors que les 25 à 34 ans préfèrent voyager seuls», rapporte l’ONMT.

Il ressort également de l’étude que 36,5% des questionnés envisagent de visiter la famille, alors que 29,1% souhaiteraient aller en bord de mer, tandis que 26,6% ont une préférence pour la nature.

Pour encourager au voyage, les principales mesures de motivations préconisées par l’échantillon interrogé sont des offres promotionnelles adaptées pour 57% des personnes interrogées, et l’application de mesures sanitaires strictes au niveau des établissements touristiques pour 55% d’entre eux, poursuit-t-on.

L’ONMT se félicite enfin du fait que 70% des Marocains comptent voyager au Maroc, «encourageant ainsi la préférence nationale et supportant les opérateurs touristiques nationaux en particulier et l’économie marocaine en général».