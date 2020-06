L’étrange mutisme de Mustapha Ramid face aux accusations de travail au noir

De son vivant, rares sont les personnes qui connaissaient Mme Jamila Bichr. Suite à son décès, son nom occupe la scène politico-médiatique. Plusieurs médias accusant Mustapha Ramid de ne pas avoir déclaré à la Caisse nationale de sécurité nationale (CNSS) cette employée malgré 24 années de bons et loyaux services dans son cabinet d'avocat. L'affaire est gênante pour le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement et membre influent au sein du secrétariat général du PJD.

Tout a démarré par un message audio, diffusé sur WhatsApp, portant de graves accusations contre le responsable gouvernemental. Malgré une large médiatisation, Ramid habitué à réagir rapidemment sur les réseaux sociaux, s'est muré dans le silence. Malgré plusieurs sollicitations depuis mercredi, nos questions sont restées sans réponses.

La sortie de la famille de la défunte a jeté davantage de trouble sur cette affaire, en évitant d’apporter une réponse claire à la question suivante : Mme Jamila Bichr était-elle déclarée par son employeur Mustapha Ramid à la CNSS ? «Une source auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale confirme que Jamila Bichr n’a jamais été inscrite à la CNSS», rapporte le site Atlas Info.

Un ministre peut-il faire l'économie d'une réaction officielle aux accusations d'infractions au droit du travail ?