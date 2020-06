France : La CNCDH fait état d'une hausse des discriminations et des actes racistes

En France, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a rendu publics, ce jeudi, ses travaux relatifs à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie pour l’édition 2019. Il en ressort que l’indice de tolérance des Français a reculé, parallèlement à une augmentation des actes racistes.

Ainsi, 1,1 million de personnes disent avoir été victimes, en 2019, «d’au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe», d’après une enquête de l’Insee et de l’Ined. Le Service central du renseignement territorial montre, pour sa part, que les actes racistes ont évolué de 38% la même année. Il s’agit d’une hausse est de 27% des actes antisémites (soit 687), de 54% pour les actes islamophobes, dits antimusulmans (154), et de 130% pour tous les autres actes racistes (1 142), détaille Les Echos.

La CNCDH indique aussi qu’en 2019, 6 600 affaires ont été «transmises en justice», d’après les chiffres du ministère de tutelle, contre 6 122 un an avant. Par ailleurs, 393 infractions racistes ont été sanctionnées.

Dans un autre registre, l’institution indique que «les Noirs, aux côtés des Maghrébins, subissent plus de discriminations que le reste de la population : ce serait le cas de 31% des personnes originaires des DOM et de 47% des immigrés originaires d’Afrique subsaharienne».

Ainsi, la commission recommande de «développer des enquêtes permettant de mieux connaître les discriminations», via les testings, surtout au niveau des services publics, des commissariats et des gendarmeries. Dans le même sens, la CNCDH préconise le lancement de «campagnes de communication contre les stéréotypes envers les personnes noires, notamment en montrant leur diversité sociale, économique et professionnelle».

A cet effet, l’instance conseille d’«axer davantage les programmes scolaires sur les racines multiculturelles de la France et leurs apports à la culture nationale», et que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) encourage «la représentation des hommes et des femmes noires, y compris dans des fonctions d’expertise».