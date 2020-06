Déconfinement des factures d’eau et d’électricité au Maroc, l’addition est salée

Avec la reprise des lectures des compteurs par les distributeurs et délégataires de la gestion de l’eau et de l’électricité, les Marocains se plaignent de factures salées. Certains ont en effet reçu des factures avec un montant considérable cumulant la consommation du mois en cours, majoré de la différence entre la consommation réelle et celle estimée pour les derniers mois.

En effet, durant le confinement et avec les mesures d’urgence sanitaire, régies et délégataires avaient procédé à une estimation pour déterminer la consommation de chaque client. «L’estimation était elle-même basée sur la consommation moyenne des derniers mois», nous rappelle ce jeudi Ouadie Madih. Président de l'association de protection du consommateur Uniconso, et secrétaire général de la Fédération nationale des associations des consommateurs au Maroc (FNAC), il note qu’«une grande majorité des consommateurs se sont vus facturer des sommes exorbitantes».

«Le consommateur subit tout seul les conséquences du confinement»

L’associatif n’écarte pas la possibilité que «leur consommation au cours des mois de référence fût plus importante que l’estimation pour ces trois mois de confinement», mais il souligne un autre problème. Ainsi, lors de la reprise de la lecture des compteurs, «la différence entre la consommation réelle et l’estimation peut donner une consommation que nous devons classer en fonction des tranches, ce qui soulève des questions».

«Nous ne savons pas comment le calcul se fera. Nous ne savons pas non plus comment on va pouvoir liquider le solde qui reste chez le consommateur, puisqu’il y a un cumul de consommation et donc de factures à payer. Cela peut-il conduire à une suspension du service ?», s’interroge-t-il.

Pour le président d’Uniconso, il faut «mener une réflexion pour l’allègement ou des facilités de paiement pour le consommateur» et ne pas «ignorer le fait que le citoyen doit payer, en plus de cela, l’échéance en cours alors qu’il souffre déjà des séquelles du confinement».

«En principe, nous sommes restés chez nous, malgré nous et il faut que les autorités trouvent une solution. On dit qu’il faut être solidaire, mais pas sur le compte du consommateur. Ce n’est pas normal que le consommateur subit tout seul les conséquences du confinement.» Ouadie Madih

L’ONG a une réunion mardi avec le délégataire à Casablanca pour trouver des pistes de conciliation. «Des instructions ont été données aux associations membres de la Fédération pour s’approcher des distributeurs d’eau et d’électricité, pour tenter de trouver des solutions entre les régies et des consommateurs et rapprocher les avis de façon à ce que le consommateur ne soit pas impacté», conclut-il.

Des promesses de l’ONEE et de Lydec

De son côté, Bouazza Kherrati, président de la Fédération marocaine des droits des consommateurs (FMDC), confirme que son ONG a «reçu des plaintes de citoyens qui ont été choqués par les montants des factures de l’eau, de l’électricité et certains ont constaté des passages injustifiés vers la tranche supérieure».

«Il n’y a pas de contrôles des compteurs par les autorités marocaines. L’ONEE, les régies et les délégataires deviennent ainsi partie et juges dans cette équation.» Bouazza Kherrati

Le président de la FMDC déplore que «le consommateur n’a aucun recours car le contrat est léonin», tout comme les ONG devant le défendre. «Les associations n’ont pas non plus des marges de manœuvres puisque la loi 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur impose à ce que l’on dispose d’un statut d’utilité publique ou une autorisation pour ester en justice». «Tout cela est fait pour dissuader le consommateur de faire valoir ses droits», fustige-t-il.

Mais l’heure est déjà à l’anticipation chez l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et d’autres délégataires. Mercredi, l’établissement public a assuré que «toutes les factures émises sur la base d'une estimation seront révisées immédiatement après une première lecture effective des index des compteurs sans qu'il en résulte une accumulation de la consommation».

«Les services de l'Office effectueront, sans retard, l'étude et le traitement des réclamations reçues avec la possibilité d'accorder des facilités sous forme d'une prolongation des délais de paiement aux clients qui le souhaitent», promet l’ONEE dans un communiqué relayé par la MAP.

Pour sa part, Lydec a annoncé cette semaine qu’elle «reste solidaire et pourra accorder, au cas par cas et à titre exceptionnel, à ceux qui le souhaiteraient, des facilités de paiement».