Prison ferme pour un Marocain ayant transporté 23 migrants d’El Jadida vers les côtes espagnoles

Le tribunal provincial de Cadix a condamné un Marocain, âgé de 30 ans, à quatre ans et demi de prison pour avoir transporté plus de 20 migrants irréguliers du Maroc vers la côte espagnole. Un périple mené à bord d’un petit bateau et dans des conditions inhumaines ayant mis en danger la vie de ces migrants, écrit jeudi Diario de Cadiz.

Capitaine du bateau pilote, sans papiers et en situation irrégulière en Espagne, l’individu était en détention provisoire depuis le 27 novembre 2019. Au début du mois de juin, l'accusé a reconnu être l'auteur des actes pour lesquels il avait été accusé et a accepté la peine de quatre ans et demi de prison.

Ainsi, le tribunal a affirmé que A.E., en coordination avec d'autres personnes de nationalité marocaine non identifiées, a organisé une traversée du détroit de Gibraltar à bord d’un bateau avec un total de 23 personnes, dont deux mineurs, depuis le port de la ville d'El Jadida.

Il a demandé aux occupants du bateau entre 1 000 et 2 500 euros, ajoute-t-on. Le navire en bois avec deux moteurs, dont l'un en réserve, mesure à peine cinq mètres de long et deux mètres de large et manque d'instruments de signalisation, de localisation ou de sauvetage, sans parler du fait qu’il était en surcharge.

Le groupe avait quitté le port d'El Jadida le 10 novembre 2019 à trois heures du matin et a été aperçu le 14 novembre vers dix heures et demie du matin, près des côtes espagnoles.

Pour le tribunal, le capitaine a gravement mis en danger la vie et l’intégrité physique des occupants du bateau, qui avaient été secourus par Salvamento Marítimo.