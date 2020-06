Maroc : Le groupe de presse Eco-Médias racheté par Trispolis

La holding financière Trispolis a intégré le capital du groupe de presse Eco-Médias, qui édite les quotidiens L’Economiste, Assabah et diffuse la chaîne Atlantic Radio. Expert en transformation des médias, Jean-Claude Fyon indique que «cette holding prend le contrôle du groupe marocain». Elle se compose des propriétaires de l’institut d’enquêtes d’opinion Sunergia Holding et Best Financière, actionnaire le plus important du Groupe Label’Vie.

Selon le spécialiste, «Best Financière a confirmé l’opération portant sur 70% du capital d’Eco-Médias», tandis que le groupe de presse évoque «un nouveau partenaire». «Sunergia, dont Trispolis devient la maison-mère, détenait déjà, dans la configuration en vigueur jusqu'ici, environ 10% du Groupe de presse, aux côtés de Nadia Salah et Abdelmounaïm Dilami, les deux dirigeants historiques du groupe qui réunissent plus de 60% du capital» ajoute-t-il.

Cette réorganisation s’accompagne d’une baisse drastique des ventes des deux quotidiens du groupe de presse, détenteur par ailleurs des imprimeries EcoPrint et de l'école ESJC. Ainsi, en 2017-2018, «L’Economiste revendiquait 14 174 exemplaires diffusés (19 556 en 2008). Pour 2017-2018, la diffusion totale déclarée d’Assabah était de 26 484 exemplaires (69 545 en 2008)», rappelle le spécialiste.