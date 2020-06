France : HRW dénonce les contrôles «discriminatoires et abusifs» de la police

L’ONG internationale Human Rights Watch a épinglé, ce jeudi, la France pour l’usage, par la police, de «vastes pouvoirs de contrôle et de fouille pour procéder à des contrôles discriminatoires et abusifs sur des personnes noires et arabes».

Dans un rapport, l’ONG estime «crucial de limiter ces pouvoirs pour lutter contre des pratiques policières marquées par les préjugés, notamment le profilage racial ou ethnique, et pour restaurer les relations entre police et population».

Le rapport relaye les témoignages de jeunes qui décrivent des contrôles injustifiés, même des enfants de dix ans seulement, des adolescents et des adultes. Il s'agit souvent de «palpation corporelle intrusive et humiliante ainsi que la fouille des effets personnels». «La plupart des contrôles ne sont jamais enregistrés, les policiers ne fournissent pas de documents, de même qu’ils expliquent rarement les raisons de l'opération, et les mesures visant à accroître la responsabilisation se sont montrées inefficaces», dénonce-t-on.

Il est largement démontré que les contrôles d’identité en France, particulièrement du fait de leur impact discriminatoire, provoquent une fracture aigüe et profonde entre la police et la population, tout en n’ayant quasiment aucun effet en matière de prévention ou de détection de la criminalité, a déclaré Bénédicte Jeannerod, directrice France de Human Rights Watch.

Human Rights Watch a interrogé 90 hommes et garçons issus des minorités, dont 48 enfants, entre avril 2019 et mai 2020, à Paris, Grenoble, Strasbourg et Lille. Beaucoup ont indiqué avoir été contrôlés en raison de leur apparence et de leur lieu de vie, non de leur comportement. «Le profilage ethnique est illégal et néfaste autant pour les personnes que pour la société dans son ensemble», met-elle en garde.

Pointant du doigt un «problème de longue date en France», l’ONG estime que le gouvernement «devrait de toute urgence réformer les pouvoirs de la police en matière de contrôle, de fouille et de palpation».