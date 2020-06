Maroc : Appui du PNUD pour la production de 20 000 masques par jour dans les prisons

Une vingtaine d'établissements pénitentiaires ont été dotés d’équipements et de matière première pour atteindre une capacité de production de 20 000 masques par jour, dans le cadre de l’effort national de lutte contre la propagation de la covid-19.

Ce projet a bénéficié d’un appui financier du bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), dans le cadre de la coopération le liant à la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), indique mercredi un communiqué conjoint des deux entités.

L’objectif de cette collaboration est double, ajoute la même source, précisant qu’il s’agit, d’une part, de contribuer à la prévention contre la pandémie en équipant les ateliers de confection des masques de protection et, d’autre part, de former les détenus à de nouvelles techniques de confection et à de nouvelles pratiques, sollicitées par le marché du travail et préparer ainsi leur réinsertion.

Toutes les étapes de production sont soumises aux contrôles en vigueur et sont conformes aux normes sanitaires adoptées au niveau national et remplissent les conditions requises par les départements de tutelle.