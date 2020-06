Droit d’accès à l’information : Benchaaboun appelle les administrations à se conformer à la loi

Le ministre de l'Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun, a diffusé une circulaire relative à la mise en œuvre du droit d’accès à l’information, incitant les administrations et les institutions concernées à se conformer aux dispositions de la loi n°31.13 relatives au droit d’accès à l’information.

Selon un communiqué du ministère, la circulaire précise les procédures et les mesures que ces administrations et institutions doivent respecter pour la mise en œuvre de cette loi, et ce au niveau de gestion des informations, de la publication proactive, de la réception et du traitement des demandes d'informations, ainsi que de la sensibilisation et de l'accompagnement.

Afin de simplifier la pratique du droit d’accès à l’information aux citoyennes et aux citoyens, le département de la Réforme de l’administration a élaboré un guide relatif à la mise en œuvre de cette loi, indique le communiqué, notant que ce guide permet de clarifier les dispositions de cette loi.

En outre, le département a lancé un portail d’accès à l’information qui permet d'une part aux chargés de l’information, désignés par leurs administrations et institutions concernées, de suivre, de traiter les demandes d'informations et de répondre dans les délais impartis. D'autre part, la plateforme permet au demandeur de l’information de suivre sa demande depuis le dépôt jusqu'à la réception de sa réponse finale et de recevoir des notifications à chacune des étapes, a fait savoir la même source.

Aussi, un réseau des chargés de l’accès à l’information a été mis en place sous la supervision du département de la Réforme de l’administration, en vue de mobiliser et renforcer les compétences de ses membres et de les accompagner de manière continue dans la mise en œuvre de cette loi.

La loi n° 31.13 sur le droit d’accès à l’information est entrée en vigueur de manière complète le 12 mars 2020, promulguée par le Dahir n° 1.18.15 du 22 février 2018, et ce conformément à l’article 27 de la Constitution, rappelle le communiqué.