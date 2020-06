France : Trois mineurs mis en examen dans le cadre de l'affaire Mila

Du nouveau dans l’affaire Mila, la jeune adolescente de 16 ans résidant en en Isère et qui avait critiqué l'islam dans une vidéo sur Instagram devenue virale.

La semaine dernière, deux mineurs âgés de 17 ans et originaires de l'Isère et du Rhône, ont été déférés devant le juge d'instruction de Vienne. «Ils reconnaissaient avoir récupéré les données personnelles de Mila avant de les transmettre au mineur de Besançon», annonce le parquet de Vienne (Isère) ce mercredi dans un communiqué repris par Le Parisien.

Les deux mis en cause ont été mis en examen pour vol et recel de vol de données informatiques et placés sous contrôle judiciaire. Un troisième, âgé de 16 ans et originaire de Besançon (Doubs), a été interpellé le 20 février 2020. «Il lui était reproché d'avoir été à l'origine de la diffusion d'informations personnelles relatives à la jeune fille», indique le procureur de la République de Vienne.

Déféré le lendemain, il a reconnu «avoir lui-même diffusé les informations personnelles de la victime» et a été mis en examen des chefs de recel de vol, harcèlement électronique et usage de données d'identification d'autrui. L'adolescent a été placé sous contrôle judiciaire.

Le Parisien rappelle qu’il y a quelques semaines, un auteur présumé des menaces de mort avait été interpellé par la section de recherches de Grenoble. «Les investigations se poursuivent désormais en vue de l'identification d'autres auteurs de menaces sur la jeune fille», indique-t-on.

Une enquête avait été ouverte après les nombreuses menaces dont avait été victime Mila, suite à la diffusion d'une vidéo sur Instagram le 18 janvier dernier, dans laquelle elle critiquait l'islam. Devenue virale, l'affaire avait ensuite pris une ampleur nationale en France et suscité de nombreuses réactions politiques, notamment d’Emmanuel Macron qui avait évoqué alors le droit de «critiquer les religions».