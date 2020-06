Quatre membres d'Ultras impliqués dans un échange de violence interpellés à Casablanca 

Les éléments de la Sûreté nationale exerçant dans la zone de Rahma à Casablanca ont interpellé, mardi soir, quatre individus membres d'Ultras de deux équipes de football, pour leur implication présumée dans un échange de violence et atteinte aux biens d'autrui à coups de jets de pierres.

Les mis en cause, âgés entre 18 et 22 ans, étaient entrés dans un conflit qui a dégénéré en un échange de violence et de jets de pierres dans la zone Rahma 2, causant des dégâts matériels à trois voitures garées sur le lieu de l'incident, indique un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Une intervention immédiate des éléments de police a permis de les identifier et de les interpeller.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer l'ensemble des circonstances de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent afin d'arrêter toutes les personnes potentiellement impliquées dans ces actes criminels, conclut le communiqué.