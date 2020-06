Les demi-finales des Coupes africaines de la CAF auront lieu en septembre prochain

Les demi-finales de la Ligue des champions et de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) se disputeront en septembre prochain, a annoncé la CAF.

«Les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF auront lieu en septembre prochain, mais les dates finales n'ont pas encore été arrêtées», a déclaré à la presse le directeur de la commission des compétitions à la CAF, Samson Adamu.

La décision finale au sujet de la présence du public n'a pas encore été prise, a-t-il dit, notant que la CAF laisserait aux fédérations locales la possibilité d'en décider suivant les développements de la situation.

«La finale de la Ligue des Champions sera jouée au Cameroun, alors que celle de la CAF se disputera au Maroc», a-t-il poursuivi.

Les demi-finales de la Ligue des champions mettront aux prises le Raja de Casablanca et le Zamalek (Egypte), alors que le Wydad de Casablanca va en découdre avec l'autre club égyptien d'Al Ahly.

Quant au dernier carré de la Coupe de la CAF, il opposera la Renaissance Berkane au Hassania Agadir, et Pyramids (Egypte) au Horoya Conakry (Guinée).

En ce qui concerne la reprise des championnats nationaux, le directeur de la commission des compétitions au sein de l'instance africaine a assuré que la CAF n'interfère pas dans ces compétitions.

Et d’informer que pour ce qui est des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, que la CAF se dirigerait vers la reprise de la compétition, en cas de réouverture de l'espace aérien et des aéroports en septembre et octobre prochains, avant le coup d'envoi de la phase finale en janvier 2021.