Espagne : Arrestation de Marocains membres d’un réseau de SIM-swap

La police espagnole a récemment démantelé un réseau de SIM-swap, qui utilisait cette méthode frauduleuse pour accéder aux données personnelles des victimes et transférer de l’argent depuis leurs comptes bancaires en ligne.

Au cours de l’opération, menée le 9 juin, dix personnes ont été arrêtées pour fraude, falsification de documents, usurpation, utilisation illégale de cartes bancaires et appartenance à un groupe criminel. Les suspects, âgés de 30 à 37 ans, sont de nationalités marocaine, espagnole et équatorienne.

Les interpellations ont été effectuées à Barcelone et L’Hospitalet de Llobregat. Au cours des perquisitions, 17 téléphones portables ont été saisis, en plus d’ordinateurs portables haut de gamme, de cartes SIM et de porte-cartes SIM. Selon des informations d’El Mundo, la bande obtenait en effet les données personnelles des victimes pour avoir un duplicata de leurs cartes SIM, auprès de l’opérateur téléphonique, et réactiver le numéro associé à leurs banques en ligne.

Avec cet accès, les transferts bancaires sont effectués vers des comptes collaboratifs, par le biais de la carte SIM dupliquée, dont le numéro de téléphone reçoit un code de vérification pour effectuer les opérations bancaires. Les membres du groupe arrivent ensuite à retirer l’argent des distributeurs automatiques.

Le média espagnol rappelle que l’enquête a commencé l’année dernière, sur la base de plusieurs plaintes de retraits frauduleux. Au cours des investigations, la police a établi que les personnes arrêtées avaient fait des doublons de la carte SIM de l’une des victimes, pour accéder aux codes de vérification et d’accès bancaire et effectuer des opérations.

A travers ce nouveau type d’escroquerie, le groupe a obtenu quelque 600 000 euros. Il y aurait près de 100 victimes dans toute l’Espagne, mais ce chiffre pourrait augmenter, au fur et à mesure des investigations ou des dépôts de plaintes.