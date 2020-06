Arrivée à l'aéroport de Tétouan de 313 Marocains rapatriés de Turquie

Un total de 313 personnes, dont des bébés et enfants, sont arrivées mardi à l'aéroport de Tétouan Saniat R'mel à bord de trois avions en provenance d’Istanbul, dans le cadre du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Les trois avions ont atterri, mardi soir, à l’aéroport de Tétouan avec à bord, respectivement 102, 104 et 107 citoyens marocains qui étaient bloqués dans différentes villes en Turquie. Les bénéficiaires de l’opération ont été choisis sur la base de critères humanitaires.

Elles ont embarqué dans des bus à destination d’établissements hôteliers situés dans le littoral de Tamuda Bay relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq, où elles seront soumises aux tests de dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19) et seront confinées selon les procédures sanitaires en vigueur et dans les meilleures conditions.

A noter que des centaines de Marocains bloqués à l’étranger ont regagné le Maroc à bord de plusieurs vols en provenance de l’Algérie, de la région espagnole d'Andalousie, de Madrid, de Barcelone et des Iles Canaries. Ces opérations de rapatriement se poursuivront et devront concerner prochainement d’autres régions et pays.