Le PAM pour une enquête sur les appels d’offre du ministère de la Santé et le fonds spécial Covid

Le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) est vent debout contre le ministère de la Santé. Ainsi, selon le président de son groupe parlementaire à la Chambre des représentants, la formation politique d’Abdellatif Ouahbi «compte aller plus loin en matière de suivi des différents marchés publics que le ministère de la Santé a lancés pendant l’état d’urgence sanitaire».

Dans une déclaration publiée sur le site web du parti, Rachid El Abdi a assuré que les élus du Tracteur sont «déterminés à jouer pleinement le rôle de supervision dans cette affaire», arguant que «la question est liée aux dons des citoyennes et des citoyens et l'argent des contribuables, qui représentent, en principe, plus de 0,4 du volume du produit intérieur brut (PIB), régi par le ministère en toute liberté».

L’élu a rappelé que «ce dossier concerne un budget énorme, estimé à 4 milliards de dirhams, dont deux milliards ont été accordés par le comité de veille économique, depuis le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, pour le ministère de la Santé au début de la crise».

Rachid El Abdi a annoncé que le PAM se dirige vers la constitution d’une mission exploratoire temporaire, après le dépôt de plusieurs demandes auprès des commissions parlementaires permanente afin d’interroger les ministres de tutelle. Et de déplorer l’absence de réponse aux demandes formulées par le parti.

Le nouveau président du groupe du Tracteur à la Chambre basse a également assuré que l’intérêt du PAM pour les appels d’offre englobe aussi les revenus et les dépenses du fonds spécial créé pour faire face à la pandémie du coronavirus.