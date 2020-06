Cheikh Khalifa Al Nahyan félicite le roi Mohammed VI pour son intervention médicale réussie

Le président des Emirats Arabes Unis, le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, a envoyé une lettre au roi Mohammed VI, «le félicitant de la réussite de l'opération qu'il a subie récemment», rapporte Khaleej Times.

«Le cheikh Khalifa a souhaité au roi du Maroc une bonne santé et a demandé à Dieu Tout-Puissant d'accélérer son rétablissement», a écrit la même source.

Le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et émir de Dubaï, ainsi que le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dabi et commandant suprême adjoint des forces armées, ont également envoyé des messages similaires au souverain, ajoute-t-on.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a subi avec succès une intervention médicale, dimanche, à la clinique du palais royal de Rabat, a indiqué son équipe médicale. Le souverain souffrait d’une récidive du trouble du rythme cardiaque type flutter auriculaire sur cœur sain. Ses médecins ont préconisé une ablation complémentaire par radiofréquence. La procédure a été couronnée de succès, comme la précédente intervention réalisée le 26 février 2018 à Paris, qui a abouti à la restauration d'un rythme cardiaque normal.