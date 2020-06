Mauritanie : Ould El Ghazouani souhaite un prompt rétablissement au roi Mohammed VI

Le président mauritanien a souhaité un prompt rétablissement au roi Mohammed VI. «A l'occasion du succès de l'opération que Votre Majesté a subie, j’ai le plaisir de vous adresser, ainsi qu’au peuple frère marocain, au nom du peuple mauritanien et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et l’expression de mes sincères sentiments de joie et de plaisir à cette occasion», a écrit Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans un message relayé ce lundi 15 juin par l’agence AMI.



«J’implore Allah, le Tout-Puissant, de vous accorder un prompt rétablissement, santé et bien-être et de vous protéger pour le peuple marocain frère dans sa marche victorieuse vers plus de progrès et de prospérité», souligne le chef de l’Etat.

Le Roi Mohammed VI a subi avec succès une intervention dimanche 14 juin à la clinique du Palais royal de Rabat.