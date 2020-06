Le MP pointe l’absence du Tifinagh dans le projet de loi sur la carte d’identité

La séance de ce lundi des questions orales à la Chambre des représentants a donné l’occasion au Mouvement populaire, parti membre de la majorité gouvernementale, de pointer l’absence du Tifinagh dans le projet de loi portant sur la carte d’identité nationale électronique.

Anticipant l’examen de ce texte, programmé le mercredi 17 juin par la Commission de l’Intérieur et des Collectivités locales à la Chambre des représentants, le président du groupe MP, Mohmed Moubdiî, a émis le vœu que la langue amazighe soit inscrite sur la future CINE au même titre que l’arabe et le français, «d’autant que nous avons une loi organique qui régule cette opération et nous avons également la constitution», a-t-il justifié.

L’ancien ministre de la Modernisation de l’Administration publique, sous le gouvernement Benkirane II, a souhaité qu’Abdelouafi Laftit «puisse profiter de ce message et trouver la formule idéale à même de permettre aux Marocains de se réconcilier avec leur Histoire».

Le projet de loi 04.20 est entre les mains des députés depuis le 10 juin, date de son dépôt à la Chambre des représentants. C’est à eux que revient désormais la responsabilité de l’amender et de rectifier le tir.

Hier des ONG amazighes ont dénoncé l’absence du Tifinagh dans le projet du gouvernement portant sur la nouvelle CINE.