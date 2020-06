En Espagne, la Fondation Ibn Battuta et les avocats de Casablanca mobilisés pour Ilias Tahiri

En Espagne et au Maroc, l’heure est à la mobilisation dans le cadre de l’affaire du Marocain Ilias Tahiri. Son décès a été classé, en janvier dernier, comme mort accidentelle tandis qu’une nouvelle vidéo, publiée la semaine dernière par El Pais, montre comment le jeune avait subi une «contention mécanique prolongée», appliquée par six agents de sécurité, ce qui a conduit à son décès. Agé d’à peine 18 ans, il est mort, le 1er juillet 2019, dans le centre pour mineurs Tierras de Oria d’Almería, dans le sud du pays.

«Ce drame date d’il y a an. Mais avec la vidéo d’El Pais, longue de plus de 13 minutes, reste plus claire que celle publiée il y a un an et qui dure 3 ou 4 minutes et montre comment six agents de sécurité l’ont maltraité en appliquant une contention mécanique prolongée», déclare à Yabiladi ce lundi Mohammed Chaïb Akhdim.

Ex-député en Catalogne, à la tête de la Fondation Ibn Battuta pour la promotion de la diversité culturelle, de la coexistence et de l’inclusion en Catalogne, il estime que «ce qui prouve qu’ils ont causé son décès est le fait qu’un agent de sécurité ait vérifié si le jeune respirait encore».

Un protocole violent qui doit cesser

La Fondation Ibn Battuta appelle aujourd’hui à ce que «le dossier soit rouvert et que les autorités enquêtent sur les causes du décès de ce jeune», ajoute son président. «Nous avons donc saisi les avocats et conseillers juridiques de la Fondation et nous avons décidé de nous adresser au tribunal pour demander cette réouverture du dossier afin que les coupables soient traduits en justice et que ce protocole cesse», précise-t-il.

«Nous demandons à ce que justice soit rendue pour Ilias Tahiri et pour sa mère avec qui nous sommes en contact. Ce drame ne doit pas se reproduire. Nous demandons au gouvernement local de l’Andalousie de cesser ce protocole violent qui n’aide pas les jeunes.» Mohammed Chaïb Akhdim

Pour ce faire, un comité de soutien a vu le jour. Il est composé, outre la Fondation, par le Club des avocats de Casablanca. «Ils apportent un soutien notamment au Maroc pour affirmer que les Marocains ne sont pas seuls et que cette histoire ne passera pas inaperçue», déclare Mohammed Chaïb Akhdim.

Ce dernier reconnaît que «cette affaire refait surface après le décès de l’Américain George Floyd», ce qui lui donne ainsi «plus de visibilité au sein de la société espagnole». «Celle-ci nous soutient et reste consciente de la gravité des faits. De plus, même le Défenseur du peuple en Andalousie (qui a pour mission de protéger et défendre les droits et libertés contre les abus que pourrait commettre l'administration de l'Etat, ndlr), a déclaré que dans une société moderne comme l’Espagne, nous ne pouvons pas laisser passer ce genre de drame», assure notre interlocuteur.

«Tout le monde est convaincu qu’après cette vidéo, il y a une vision différente par rapport à celle de l’année dernière», assure-t-il, en appelant à une nouvelle investigation sur cette affaire.

En Espagne, l’affaire d’Ilias Tahiri rappelle une autre. En effet, selon El Salto Diario, la Fondation Ginso, responsable du centre pour mineur d'Almería, était déjà impliquée dans une affaire similaire en 2011 lorsque Ramón Barrios, 18 ans, avait lui aussi perdu la vie après avoir été immobilisé par deux agents de sécurité dans un centre pour mineurs dans la banlieue de Madrid.

La mobilisation de la Fondation Ibn Battuta intervient alors que la Fondation pour la culture arabe en Espagne (Funca) a annoncé dans un communiqué, relayé dimanche par EFE, avoir entamé les procédures judiciaires pour se constituer en partie civile dans cette affaire.

Au Maroc, la Ligue marocaine pour la défense des droits humains (LMDDH) a également adressé une lettre ouverte au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger demandant d’exhorter les autorités espagnoles d’ouvrir une enquête dans cette affaire pour que justice soit faite.