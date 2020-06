Des ONG amazighes dénoncent l’absence du Tifinagh dans le projet de loi sur la carte d'identité

Des associations amazighes sont vent debout contre le projet de loi 04/20 portant sur la nouvelle carte nationale d’identité électronique qui sera examiné le 17 juin par les membres de la Commission de l’Intérieur et les Collectivités locales à la Chambre des représentants. Elles dénoncent l’absence du Tifinagh dans le nouveau document de la CNIE.

Une colère que partage l’Assemblée mondiale Amazighe, dont plusieurs cadres flirtent depuis quelque temps avec le RNI d’Aziz Akhannouch, au même titre que la Ligue marocaine amazighe, très proche des islamistes du PJD.

La présidente de la première organisation, Amina Ibnou Cheikh a sollicité, dans une lettre, une intervention des députés pour rectifier le tir et permettre au Tifinagh d'être présent dans la nouvelle CINE.

Quant à la Ligue, son bureau national a invité dans un communiqué le gouvernement et le Parlement à respecter la constitution et la loi organique 26.16 définissant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l'amazighe, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique, publiée au Bulletin officiel n°9314 du 26 septembre 2019.

Cette polémique quant à l’absence du Tifinagh sur le projet de loi de la CNIE a un goût de déjà vu. En juin 2019, à l’occasion de l’examen de la loi 47.17 relatif au nouveau statut de Bank Al Maghrib, publiée au BO le 15 juillet 2019, les défenseurs de la langue amazighe avait plaidé pour l’impression de billets et pièces de monnaie en langue amazighe aux côtés de l’arabe.

Une mobilisation qui s’est conclue sur un échec cuisant, même s’ils ont dans un premier temps remporté une victoire à la Chambre des conseillers grâce à un amendement déposé par le PAM. Ils ont ensuite déchanté lors du passage de la loi en deuxième lecture chez les députés.