A Casablanca, les autorités démolissent Villa Mauvillier, bâtiment historique conçu en 1932

La démolition de Villa Mauvillier, bâtiment historique conçu en 1932 et situé au niveau du croisement des avenues Zerktouni et Anfa, a commencé ce dimanche. / Ph. Casamémoire

Les autorités locales de Casablanca ont procédé ce dimanche à la démolition de la Villa Mauvillier, bâtiment construit dans les années 30. «Sur les lieux, aucune affiche n'indique les autorisations et parties en charge du chantier, ni ce qu’il adviendra de l'endroit situé à un croisement stratégique de la métropole casablancaise», rapporte Le Desk qui s’est rendu sur place.

L’information a d’abord été relayée par l’enseignant Emmanuel Nieger. «Casablanca, Boulevards Zerktouni/Bd d'Anfa, Villa Mauvillier, Architecte Gustave Cottet, entrepreneurs Belvisi, 1932 ; destruction 14-06-2020. Pas d'affichage d’autorisation, travail le dimanche. On prend les mêmes ingrédients et on recommence», a-t-il dénoncé sur sa page Facebook.

Sur place, «une excavatrice était en action sur la partie latérale du bâti entouré d’une palissade en métal», rapporte le média.

Conçue en 1932 par l’architecte français Gustave Cottet et érigée par les entrepreneurs Belvisi, Villa Mauvillier est aujourd’hui accolée à l’hôtel Barcelo.

Selon l’association Casa Mémoire, qui confirme aussi la démolition, «l'architecte de cette œuvre est aussi l'auteur de l’immeuble Escot, rue Oudjari et rue Abdellah El Mediouni (ex Coli) construit en 1929, l’immeuble Domerc, rues Rue de Karatchi (ex Lapérouse) et Mohamed Laaroussi (ex Bascunana) construit en 1934 et le mythique immeuble au rond-point Mers-Sultan et rue Hadj Amar Riffi ex.Franchet D'Espèrey».

Villa Mauvillier est laissée à l’abandon depuis plusieurs années. Mais elle abritait au niveau de son rez-de-chaussée, un bar-restaurant, un commerce de fruits secs et un petit garage motocyclette.