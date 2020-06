Un homme agresse verbalement et menace avec un couteau deux Marocains voilées à Bologne

La police italienne a arrêté, ce vendredi, un homme ayant menacé deux Marocaines voilées dans un centre commercial à Bologne.

Selon Il Gazzettino, les autorités sont arrivés sur place après avoir été alerté qu’un homme a menacé avec un couteau de cuisine, deux femmes car elles portaient le voile islamique et les a agressées verbalement en leur ordonnant de «rentrer chez elles».

L'homme, un Italien de Trévise âgé de 57 ans, aurait commencé à dénigrer les deux femmes d'origine marocaine, âgées respectivement de 54 et 58 ans, que pour le fait qu'elles portaient le voile. Il leur aurait adressé des phrases comme «Qu'est-ce que vous faites avec le voile ? Nous sommes en Italie…» ou encore «Rentrez chez vous».

L'épisode a eu lieu à l'entrée du centre commercial. L'homme a également sorti un couteau de cuisine et ce n'est qu'après l'intervention du personnel de sécurité qu'il l'a remis dans son sac. Il aurait tenté de se réfugier dans une salle de bain du centre, où il a été retrouvé par les agents de police de Bologne. Il a été interpellé pour menaces aggravées et port illégal d'armes et d'objets tranchants.