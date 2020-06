Une dangereuse course-poursuite d'un triporteur filmée à Salé

Les faits se sont déroulés ce samedi dans le quartier Hay Salam à Salé, et plus précisément sur l’avenue Zarbia. Dans une vidéo filmée par un conducteur et largement relayée sur les réseaux sociaux, on voit un triporteur, avec un policier, non pas logé derrière le conducteur, mais qui s’accroche périlleusement à une sorte de planche en tentant de stopper le véhicule.

Il est alors suivi par un mokhazni (agent d’autorité) qui, grâce à un motocycliste, parvient à suivre l'auteur de cette infraction routière et ce triporteur qui met en danger sa vie, celles du policier et des autres usagers de la route. Tentant tant bien que mal d’arrêter le triporteur, le mokhazni finit par abandonner.

On voit alors le policier, échouant à s’accrocher ou à arrêter l'individu, tomber par terre au niveau d’un passage au milieu de la route. La chute n'inquiètera pas pour autant le conducteur du triporteur, qui poursuit son chemin, parfois même au milieu de la double voie.

Quelques secondes plus tard, il est poursuivi par un deuxième policier à bord d’un quad qui tente de le forcer à s'arrêter, sans y parvenir.

Au milieu de cette route, ce tripoteur esquive même un barrage de police, évitant de peu un autre policier. Ce dernier aura plutôt de la chance, puisqu’au niveau de la voie inverse, un conducteur d’une voiture parvient à freiner in extremis.

Le service provincial de la police judiciaire de la ville de Salé a ouvert ce samedi une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent, pour interpeller le conducteur du triporteur sans plaques d’immatriculation et son compagnon. Ils sont accusés, selon un communiqué de la DGSN, «de refus d’obtempérer, de résistance aux éléments de la force publique et leur exposition au danger».

Le policier a été transféré à l'hôpital pour soigner les blessures suite à sa chute du triporteur.