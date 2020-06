Racisme : Décoloniser l’histoire pour décoloniser l’espace public

Que dit la mort de George Floyd, lors d’une bavure policière aux Etats-Unis, sur le racisme normalisé encore en 2020 ? C’est par les actes que des manifestants ont répondu à cette question, en se saisissant des symboles coloniaux érigés à la gloire de rois ou de conquérants. Pendant une semaine, ce débat a ainsi été remis en avant en France, en Belgique et au Royaume-Uni, où des statues ont été déboulonnées, jetées à la rivière ou ont fait l’objet de nouvelles demandes de suppression.

Sociologue et militant antiraciste, Mehdi Alioua estime que George Floyd est un «martyr», car sa mort «témoigne de ce racisme colonial qui a transformé des médecins, des savants, des chercheurs, des cultivateurs et des musiciens en 'nègres' ou en indigènes». «On a déporté des êtres humains qui sont devenus esclaves et pour justifier cela, on les a transformés en 'nègres'. On a spolié, violé, violenté et dépossédé des personnes en les considérant comme indigènes», indique à Yabiladi l’enseignant-chercheur à l’Univesité internationale de Rabat (UIR), pour revenir aux origines des stigmates actuelles.

«On a créé le Code noir ou le Code de l’indigénat, pour la France. Les Belges ont fait pareil, ainsi que les Espagnols, les Portugais et les Britanniques. Cette vaste entreprise de dépossession continue aujourd’hui, parce qu’on n’en est pas guéris», estime-t-il. En témoignent les statistiques dans plusieurs pays, selon le sociologue. «Là où il existe des descendants de personnes réduites à l’esclavage ou à l’indigénat, les indicateurs d’accès au travail, aux prestations sociales, les indicateurs de violences policières et de détentions montrent que ces populations sont les plus touchées par les discriminations et les injustices», explique encore le chercheur.

Une réappropriation de l’histoire

Si «l’assassinat de George Floyd témoigne de cela», Mehdi Alioua considère que «ce témoignage est devenu planétaire, à tel point que la question se pose jusqu'au Maghreb». «Nous évoquons de plus en plus le racisme anti-noir et nos démons coloniaux. Si le cas de George Floyd a remis en question les brutalités policières, au début, ce drame a constitué un élément déclencheur pour fouiller dans les mémoires, provoquant les réticences de politiques en Europe, car ces derniers savent que cette mémoire est sensible et ils ne veulent pas y toucher».

Pour lui, «lorsque des personnes griffent, déboulonnent ou décapitent la statue d’une personnalité colonialiste, en raison de son rôle à l’époque, elles disent à ces décideurs que "cette histoire que vous nous imposez nous empêche de vivre et de vivre ensemble"». Il cite en exemple Christophe Colomb, dont l’histoire retient souvent qu’il a «découvert l’Amérique» mais non pas «colonisé».

«Lorsque cette version colonialiste est maintenue à ce jour, cela fait que des personnes s’attaquent à ses symboles, notamment la statue de Christophe Colomb, qui représente la suprématie blanche. Celle-ci érige notamment Abraham Lincoln comme un libérateur, alors qu’il avait un esclave.» Mehdi Alioua, sociologue et militant antiraciste

En effet, réécrire cette histoire comme elle s’est réellement passée reste encore un débat, souvent idéologisé. «En France, les esclaves se sont libérés eux-mêmes jusqu’à créer une république en Haïti et c’est à peine, avec beaucoup de prudence, qu’on l’enseigne de manière très restreinte», illustre dans ce sens le chercheur. «Face à cela, une forme d’arguments voulant se démarquer des esclavagistes entretient elle-même une condescendance qui s’inscrit pleinement dans cette idéologie, en évitant justement de reconnaître que des personnes se sont libérées elles-mêmes», dénonce-t-il encore.

Des références colonialistes dans des pays anciennement sous protectorat

Mehdi Alioua souligne que le Maroc n’est pas sorti indemne de cette forme de récits historiques. «On nous enseigne souvent que "la France a octroyé" la libération au Maroc, alors que ce sont les Marocains qui ont obtenu leur indépendance, au point d’être cités en exemple dans les luttes contre l’oppression coloniale, à travers la Bataille d’Anoual, menée bien avant par Abdelkrim el-Khattabi», indique le sociologue.

«Il s’agit donc de rappeler que les Marocains ont créé une nation moderne, à travers différents courants de toutes les luttes, notamment la Révolution du roi et du peuple, grâce auxquelles nous nous sommes libérés. Il ne s’agit pas de prêcher la détestation de peuples, mais de dire que nous devons guérir ensemble, car des Français se sont opposés de leur côté au Protectorat, notamment Jean Jaurès, mais qui sont moins évoqués dans les espaces publiques que Lyautey par exemple.» Mehdi Alioua

Pour le chercheur, occulter l’œuvre de figures qui se sont soulevées contre la colonisation, au Maroc comme en France, laisse plus d’espace à l’empreinte des conquérants. Dans le cadre du débat sur ces références dans les espaces publiques, l’appellation du lycée français à Casablanca au nom du résident Lyautey a interpellé des chercheurs et des acteurs de la société civile.

«N’oublions pas que Lyautey a programmé des assassinats ; faire de lui un libérateur ne reflète pas le Maroc moderne», indique le chercheur, qui met l’ancien résident «au même rang qu'Alphonse Juin, Pétain et tous ces responsables qui ont planifié des massacres pendant la Seconde guerre mondiale». «Il a organisé volontairement la dépossession des terres, des paysans et des tribus. Un lycée au Maroc qui s’appelle Lyautey et qui forme des Marocains francophones doit poser question», souligne-t-il.

Au Maroc, les revendications de spécialistes au sujet de références colonialistes dans les espaces publiques restent très peu audibles, en grande partie par le fait que l’on ne connaît même pas encore l’ampleur de ces représentations dans les villes du royaume. «Beaucoup de chercheurs, qui s’intéressent pourtant à la question, n’en savent pas énormément. Ce travail n’a pas été fait, parce qu’il a été refusé partout en Afrique du Nord et dans les pays décolonisés», explique Mehdi Alioua, notant dans ce sens également l’importance de «réécrire l’histoire et de l’enseignement autrement».

«Il est urgent de réviser les programmes scolaires et d’avoir plus de débat au sujet de la période coloniale au Maroc. Cela doit faire partie de notre nouveau modèle de développement, car nous avons besoin d’un nouveau contact social, où nous nous libérons des fantômes de cette colonisation», conclut-il.