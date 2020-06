Sondage : Pour près de la moitié des entreprises marocaines, pas de reprise avant 2021

Le cabinet Mazars Audit & Conseil vient de publier un sondage qualitatif via un questionnaire en ligne adressé à environ 1 000 dirigeants d’entreprises afin d’analyser leurs préoccupations suite à la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

Mené du 20 au 30 avril, le sondage a permis de collecter 188 réponses de dirigeants opérant dans différents secteurs. «La majorité d’entreprises (près de 70%) ayant participé à ce sondage sont des TPE et des PME», précise le cabinet.

«Sans surprise, la majorité des entreprises est impactée», note les auteurs de l'étude. En effet, 50% des répondants ont perdu plus de 70% de leur chiffre d’affaires à fin avril. De plus, «beaucoup d’entre elles, qui ne sont pas complètement à l’arrêt, ont mis en congé leurs employés et gelé leurs investissements prévus en 2020».

Le cabinet note que «toutes les activités sont touchées d’une manière ou d’une autre par la crise engendrée par la pandémie du Coronavirus», mais dans l’échantillon des entreprises ayant répondu au questionnaire, fait ressortir les quatre secteurs les plus impactés, soit les services aux entreprises, le tourisme et artisanat, l’industrie et l’évènementiel et Communication.

De plus, 77% des répondants estiment que les mesures mises en place par les pouvoirs publics ne sont pas suffisantes pour endiguer la crise. Ils ne sont que 24% à avoir bénéficié de ces mesures comme les indemnités salariales pour arrêt temporaire de l’emploi accordées par la CNSS, report des charges sociales et des déclarations fiscales, garantie Damane Oxygène et même des demandes de report de crédit et suspension de leasing, estime-t-on.

Les résultats du sondage font aussi ressortir qu’un peu moins de la moitié des répondants jugent entre 1 à 6 mois nécessaires pour atteindre un niveau de productivité semblable à celui avant le confinement. Ils sont 25% à estimer retrouver leur rythme de croisière entre 6 mois à un an.