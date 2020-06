Maroc : Recettes fiscales en baisse et déficit budgétaire de 22,6 MMDH à fin mai 2020

La situation des charges et ressources du trésor dégage un déficit budgétaire de 23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, contre un déficit budgétaire de 22,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration.

Ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai.

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution de la loi de finances fait ressortir également un solde ordinaire négatif de 2,1 MMDH à fin mai 2020, contre un solde négatif de 1,6 MMDH un an auparavant, relève le bulletin.

Le bulletin note aussi que le compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19» a enregistré, à fin mai, des recettes pour 33 MMDH et des dépenses pour 14,9 MMDH.

La TGR ajoute que les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant, en diminution de 7,9%.

L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%.

Les recettes douanières brutes ont été de 2 409 MDH à fin mai 2020 contre 25 132 MDH un an auparavant (-10,8%) tandis que les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l'importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22 366 millions de dirhams (-10,9%).