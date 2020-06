Discours misogyne d’un gynéco : Télé Maroc reste «hors du périmètre de régulation» de la HACA

Alors que les réseaux sociaux s’enflamment au lendemain de la circulation d’un extrait d’une précédente intervention d’un gynécologue sur Télé Maroc, suggérant que les femmes doivent «accepter de se marier» pour palier la hausse inquiétante des viols, plusieurs internautes ont appelé à une intervention de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA).

Une source au sein du gendarme de l’audiovisuel a toutefois expliqué à Yabiladi que l’instance ne peut intervenir pour le cas en question. «La HACA maintient une veille sur le discours misogyne et le discours de haine dans les médias. Malheureusement, elle ne peut pas se saisir de ce cas car Télé Maroc émet depuis l’étranger et est donc hors du périmètre de régulation de la HACA», explique notre source. Selon cette dernière, «il ne s'agit ni de permissivité ni de non vigilance de la part de la Haute Autorité».

La polémique née suite à la circulation de ladite séquence a contraint Télé Maroc à supprimer l’épisode en question de ses plateformes numériques et ses réseaux sociaux et se fendre d’un communiqué. «Nous pensons que les femmes sont libres dans leurs décisions concernant leur vie privée et professionnelle, et cette liberté ne peut être considérée comme une cause ou une justification pour toute atteinte à leurs droits, dignité et liberté», souligne-t-elle dans un communiqué.

Bruh. #Moroccan gynecologist @telemaroc_tv about #rape: "Women make marriage more difficult and thereby rape more prevalent. You cannot fight rape as women, while fighting the concept of marriage."



How on earth or any other universe would this make sense? Vile... pic.twitter.com/Q5Z7wqXfVF — SiMo Elba (@SiMohammedElba) June 11, 2020

Télé Maroc a également présenté ses excuses «auprès de ses téléspectateurs», en assurant que depuis sa création, elle «n’adopte pas les opinions et les positions des invités, mais offre plutôt une opportunité pour les opinions, quelles que soient leurs différences, d’apparaître et d’être discutées librement».

A rappeler qu’une pétition a été lancée sur la plateforme Change.org, signée jusqu’à ce samedi par 16 210 personnes, condamnant les propos du praticien. Des internautes ont également appelé à saisir le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) pour prendre des mesures contre le médecin.

S’exprimant sur le viol lors d’une émission qui date d’il y a six mois, Dr Khalid Fathi a estimé que la femme ne veut plus du cadre familial. «Elle dit que son corps lui appartient et veut échapper à toutes les règles morales, physiologique, religieuse et sociale», ajoute le gynécologue. «Lorsque nous perdons la famille et la société, le viol apparait. Si vous voulez travailler sur cette question, travaillez sur la femme, pour qu’elle accepte le mariage. Nous ne pouvons pas combattre le mariage en espérant que le viol cessera», lance-t-il à la présentatrice de l’émission, devant la protestation des deux intervenantes.