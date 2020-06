Maroc : Les Conseils des collectivités territoriales autorisés à se réunir en présentiel

Les Conseils des collectivités territoriales et leurs organes peuvent tenir leurs sessions ordinaires et extraordinaires en présentiel, mais en respectant les mesures préventives édictées par les autorités compétentes. C’est ce qu’indique vendredi un communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur, de l'Association des régions du Maroc, l'Association marocaine des présidents des Conseils des préfectures et provinces et l'Association marocaine des présidents des Conseils communaux.

«Les présidents des Conseils des collectivités territoriales et de leurs organes peuvent, en coordination avec les walis des régions et les gouverneurs des préfectures et provinces, chacun dans son champs d'action territoriale, décider de la tenue en présentiel des sessions ordinaires et extraordinaires de ces Conseils, en prenant toutes les mesures préventives édictées par les autorités compétentes et ce, en coordination avec l'autorité administrative locale, afin que ces réunions se déroulent dans les meilleures conditions», note le communiqué.

Cette décision reste conforme aux exigences de l'article 2 du décret n°2.20.406 du 9 juin 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans tout le territoire national pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et des dispositions spéciales pour l'assouplissement des restrictions qui y sont liées.

Par ailleurs, les collectivités territoriales et les arrondissements sont invités à prendre toutes les mesures préventives pour préserver la santé des fonctionnaires et des usagers à travers la stérilisation des locaux, des bureaux de travail et des dépendances sanitaires et leur aération, la fourniture des équipements de santé et la sensibilisation pour une plus haute prise de conscience sanitaire de leurs ressources humaines, rappelle le communiqué.

La reprise progressive du travail nécessite une réduction de la circulation et de l'échange des documents papier et le recours autant que possible aux moyens technologiques disponibles, le tout dans le respect strict des mesures préventives édictées par les autorités compétentes, conclut-on.