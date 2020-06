Sans revenu à cause du coronavirus, un artisan se suicide à Fès

Un artisan quinquagénaire à Fès a mis fin à sa vie à Fès, après avoir été privé des aides du fonds Covid-19.

Selon son neveu, rencontré par nos confrères de Febrayer, l’homme a laissé derrière lui un message émouvant, expliquant les raisons de son suicide. «Je meurs de faim, sans aides de l’Etat», a-t-il écrit sur un bout de carton, retrouvé près de sa dépouille. Et de dénoncer les «mensonges» et «l’hypocrisie».

Le neveu a révélé que son oncle s’était rendu chez le Moqadem et le Caïd pour réclamer l'aide de l'Etat et plaider sa cause, sans succès. «Il n’a pas trouvé autre solution que de mettre fin à ses jours», dénonce le neveu.

«Mon oncle avait cinquante ans. Il était isolé et vivait seul», ajoute-t-il. «Nous avons perdu cet homme qui ne reviendra plus, mais il faut enquêter sur ceux qui accordent les paniers alimentaires avec favoritisme et qui sont parfois revendus à des épiceries», dénonce le neveu qui appelle à une enquête et l'intervention du roi Mohammed VI.

Dans un communiqué de presse publié ce samedi, la Wilaya de Fès-Meknès a démenti que l’artisan ait laissé ledit message.

«Les autorités locales se sont rendues sur les lieux du drame après avoir été alertées par les voisins du défunt, et n’a pas constaté la présence de message» laissé par le défunt et qui figure sur les photos relayées.

«Ni le défunt ni les membres de sa famille n’ont déposé de demandes pour bénéficier de l’aide», lit-on dans le communiqué parvenu à Yabiladi.

La Wilaya de Fès-Meknès indique que les autorités compétentes seront saisies pour l’ouverture d’une «enquête judiciaire» contre les personnes ou les parties ayant «délibérément promu ces images et les ont attribuées frauduleusement» à ce drame.