Maroc : Le MDDH appelle à la protection des données personnelles

L'association du Médiateur pour la démocratie et les droits de l'Homme (MDDH) a appelé à qualifier les mécanismes de protection des données personnelles des citoyens, en conformité avec l'évolution continue du numérique.

Dans son rapport annuel intitulé «La situation des droits et libertés au Maroc pour l’année 2019», l'association a également plaidé pour l'amélioration du cadre juridique et sa mise en conformité avec les dispositions de la constitution et des conventions internationales concernant les personnes physiques, lorsqu’il s’agit de traitement des données à caractère personnel.

L’Association recommande, également, la promotion de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, en l’élevant au rang des institutions indépendantes créées par une loi conformément à l’article 159 de la constitution.

Après avoir appelé à appuyer et renforcer les compétences des différents acteurs et intervenants, publics et privés, agissant dans le champ de la protection des données personnelles et de la vie privée, l’association a mis en relief la nécessité de conscientiser et sensibiliser à l’importance de la vie privée et la gravité de sa violation dans les cursus et les programmes de l’enseignement et de la presse.