L'ONHYM et Conocophillips Morocco signe un contrat portant sur la zone onshore Mesorif

L'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et la société pétrolière Conocophillips Morocco Ventures LTD ont procédé à la signature d'un contrat de reconnaissance portant sur la zone onshore dite Mesorif, située au Nord du Maroc, a annoncé, vendredi, l'ONHYM dans un communiqué.

Ce contrat a été signé par Amina Benkhadra, Directrice générale de l’ONHYM, et Mélissa Anne Coleman, vice-présidente de la société pétrolière Conocophillips Morocco Ventures LTD. Cette signature s’est déroulée lors d’une réunion par visioconférence.

Selon le communiqué, ce contrat d’exploration des hydrocarbures, d’une durée de 2 ans, porte sur la réalisation d’études de géologie et de géophysique, ainsi que sur la réalisation d’une campagne d’acquisition sismique 2D qui sera réalisée la deuxième année.

Cette signature marque une nouvelle entrée au Maroc pour la compagnie Conocophillips depuis la fusion des deux entités Conoco et Phillips Petroleum fin 2001. Chacune de ces deux compagnies avait mené des travaux d’exploration au Maroc dans les années 1970 et 2000.

La compagnie pétrolière américaine Conocophillips Company, société mère de Conocophillips Morocco Ventures LTD, est l’une des plus grandes compagnies indépendantes d’exploration et production au niveau mondial en termes de production et de réserves prouvées. Elle a des intérêts dans des projets d’hydrocarbures dans 17 pays dans les cinq continents.