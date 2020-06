Maroc : Deux nouveaux médicaments désormais disponibles pour la thyroïde

Au Maroc, le ministère de la Santé a autorisé sur le marché national deux nouveaux médicaments contenant la lévothyroxine, molécule utilisée dans les traitements thyroïdiens.

Selon un communiqué publié ce vendredi, le premier est un comprimé dosé à 50 microgrammes, disponible en boîtes de 50 et de 100 prises. Son prix de vente a été déterminé et sera prochainement commercialisé en pharmacie. Le second se présente sous la forme d’une solution à consommer par voie orale, dont le prix est en cours de détermination.

Cette initiative fait suite à la promesse faite par le ministère de la Santé de renforcer l’approvisionnement en médicaments contenant la lévothyroxine, afin de faire face aux pénuries temporaires en raison des ruptures de stocks répétées, poursuit le communiqué.

Selon la même source, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre l’interruption de vente de certains médicaments, en plus d’encourager l’utilisation de médicaments génériques, facilitant ainsi l’accès des citoyens à des médicaments rares.