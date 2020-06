L'Institut Pasteur mène une étude sur le génome des souches marocaines du SARS-CoV-2

L'Institut Pasteur du Maroc, en coopération avec l'Institut Pasteur de Paris, a mené une étude de séquençage génomique, utilisant la technologie NGS moderne, pour une vingtaine de souches du virus SARS-CoV-2 qui ont été découvertes et isolées au Maroc par son Laboratoire des virus émergents.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’Institut explique qu’aux fins de cette étude, huit souches du virus parmi 19 cas de la Covid-19 signalés au Maroc entre le 3 et le 20 mars 2020, et 12 souches parmi les cas locaux détectés entre le 20 mars et le 21 avril ont été sélectionnées.

«Ces séquences génomiques découvertes et isolées au Maroc ont été comparées aux séquences de 2 722 génomes entiers disponibles dans la base de l’initiative GISAID, afin d'évaluer les liens génétiques entre virus et de déterminer la diversité génétique des souches qui ont commencé à circuler et à se propager au Maroc», ajoute-t-on.

Les résultats de ces analyses ont été publiés dans la même règle internationale GISAID le vendredi 5 juin, rappelle-t-on.

«Cette étude a conclu que les caractéristiques génétiques des huit souches du SARS-CoV-2 importées au Maroc ont une séquence génétique homogène avec les souches circulant dans certains pays européens comme la France et l'Italie», précise-t-on. De plus, il a été constaté que toutes les souches de ce virus en question sont du même groupe, avec une «très faible mutation génétique», ce qui indique le génome des souches virales détectées dans notre pays est toujours stable et n’a pas connu une importante mutation depuis le début de la pandémie.