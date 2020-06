Coronavirus : Le CCM met en ligne 15 autres longs-métrages marocains

Le Centre cinématographique marocaine (CCM) a annoncé, jeudi, qu'une troisième liste de 15 longs-métrages marocains sera mise en ligne au grand plaisir des cinéphiles et ce, suite à la décision du gouvernement d'alléger progressivement les mesures de confinement et de maintenir l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet.

Alors que la première vague concernait essentiellement des films récents, le CCM a tenu, pour cette deuxième vague, à honorer certains vétérans du cinéma marocain, avec la programmation d'œuvres de la première heure, dont certaines sont des films-cultes dans la filmographie nationale, a indiqué le CCM dans un communiqué.

Comme pour les 36 premiers films diffusés, chaque film sera mis en ligne pendant 48 heures et visible à toute heure, poursuit le communiqué, notant que la liste des œuvres et la date de leur diffusion seront disponibles sur son site.

A la date du 10 juin, plus de 485 000 visionnages complets provenant de 101 pays ont été enregistrés sur les serveurs du CCM, précise-t-on, révélant que depuis le 31 mars, date de début de cette opération de programmation et jusqu’au 10 juillet 2020, ce seront ainsi 51 réalisateurs marocains qui auront eu l’occasion de présenter ou de remontrer leurs œuvres au public marocain et international.

Le CCM se dit fier de l’engouement du public marocain et international pour le cinéma national et réitère ses remerciements, à cette occasion, à tous les ayants-droits qui ont accepté cette diffusion gratuite avec enthousiasme et générosité.