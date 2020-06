L’opération Marhaba 2020 lancée le 15 juillet ?

Du nouveau sur l’Opération Marhaba 2020. Ce mercredi 10 juin des experts marocains et espagnols se sont réunis, par visioconférence, pour préparer l’Opération. Une première rencontre qui devrait être suivie, dans les jours à venir, par d’autres. Les deux parties ne prévoient pas un retour massif des Marocains résidant à l'étranger, comme lors des années précédentes, selon les premières indiscrétions. La pandémie du Coronavirus a en effet lourdement impacté les finances des Marocains d'Europe. L'Aïd al-Adha qui tombe cette année fin juillet devrait inciter une partie des MRE a faire le voyage.

Le quotidien El Espagnol se veut plus précis et annonce que l'opération débutera le 15 juillet. Cependant, Ceuta et Melilla devraient être excluent du dispositif. Les frontières avec les deux enclaves devraient restées fermées jusqu’en octobre, une première depuis 1986, précise le média. Des sources au ministère espagnol de l’Intérieur indiquent avoir préparé tous les protocoles pour son éventuelle organisation, mais ne peuvent se prononcer sur une date précise.

Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez a en effet affirmé le dimanche 7 juin, que son cabinet travaillait avec des pays de l’Union européenne et naturellement avec le Maroc, sur l'éventualité que l’Opération du passage du Détroit ait lieu cet été. De son côté, le ministre de l’Intérieur Fernando Grande Marlaska a révélé, fin mai, que la commission mixte maroco-espagnole, qui veille à la préparation de ce grand rendez-vous annuel, «va se réunir prochainement».

Vif débat en Espagne

Force est de constater que l’Opération Marhaba anime fortement le débat politique et divise les partis politiques et les syndicats entre partisans et opposants qui invoquent la sécurité sanitaire. Sur ce point, le maire d’Algesiras, José Ignacio Landaluce, prévoit de solliciter la présence de l’Unité militaire des urgences de l’armée au port pour veiller au passage des Marocains en ces temps de Covid-19.

La formation Ciudadanos, qui demande ouvertement la suppression de l’Opération au même titre que le Parti Populaire, a sollicité le soutien de la Commission européenne et du Haut-représentant de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, à l’Andalousie pour assurer le passage des MRE. L'Union européenne a proposé aux Vingt-sept de rouvrir leurs frontières dès le 1er juillet.

Au Maroc, l’heure est au silence. Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani évite d’aborder le sujet lors de ses sorties publiques. En témoigne son passage du mercredi 10 juin à la Chambre des représentants. La veille à la Chambre des conseillers, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est montré très réservé quant à la tenue de l’Opération Marhaba 2020.

En l’absence d’accord entre le Maroc et l'Espagne, il restera la solution par voie aérienne, plusieurs sources annonçant une reprise des vols internationaux en juillet au Maroc.