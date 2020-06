Maroc : 29 nouveaux cas du coronavirus principalement parmi les personnes contacts

Jusqu’à ce jeudi à 18h, 29 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 8 537 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. «Nous atteignons ainsi 23,5 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

10 de ces nouveaux cas ont été enregistrés à Marrakech, 10 à Casablanca, 6 à Tanger et Larache, deux à Fès et un à Kénitra. Il s’agit de personnes contacts de cas précédemment confirmés. Les autres régions du royaume n’ont enregistré aucun cas, a assuré le responsable.

Dr Mouad Mrabet a précisé que 16 511 cas ont été testés négatifs au virus lors de ces dernières 24 heures, portant à 364 054 cas écartés depuis le début de cette pandémie au Maroc.

Entre hier et ce jeudi, aucun cas de décès n’est à déplorer, le nombre de personnes décédées au Maroc à cause de la covid-19 étant toujours de 211, tandis que le taux de létalité reste stable à 2,5%, soit moins que la moyenne mondiale (5,6%) et africaine (2,7%).

Par ailleurs, 18 nouvelles rémissions ont été constatées, ce qui porte leur nombre total à 7 583. Ainsi, le taux de rémission, à 88,8%, reste plus important que la moyenne mondiale (50,7%) et africaine (46,1%).

Le responsable est revenu sur les cas actifs au Maroc, qui atteignent 743, soit 2 pour 100 000 habitants. «La plupart se trouve dans la région de Casablanca-Settat (246 cas), Marrakech-Safi (198), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (156) et Rabat-Salé-Kénitra (85)», a-t-il ajouté.

Et de préciser que deux régions du royaume, Dakhla-Oued Ed-Dahab et Draâ-Tafilalet, sont sans cas actif, tandis que les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Souss-Massa n’en comptent qu’un seul.

Dr Mouad Mrabet a également expliqué que les nouvelles infections ont été découvertes grâce au suivi des cas contacts, qui a concerné jusqu’à aujourd’hui 49 350 personnes, tandis que 6 338 sont toujours sous surveillance. Il a noté que 9 cas seulement sont actuellement en réanimation (cinq à Casablanca et quatre à Tanger), dont cinq sont sous respiration artificielle.