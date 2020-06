Coronavirus : L’Allemagne octroie des prêts sans intérêts pour ses étudiants marocains

En Allemagne, la crise sanitaire liée au coronavirus a affecté bon nombre de salariés, y compris les étudiants qui dépendent largement de leurs emplois à temps partiel. Les étudiants étrangers, dont les Marocains, sont eux aussi frappés de plein fouet par les répercussions économiques de cette pandémie. En vue d’aider financièrement ces étudiants, l’Allemagne a opté pour l’octroi de prêts sans intérêts.

Selon un document envoyé à Yabiladi par l’experte allemande de l’enseignement supérieur, Njomza Seqiri, 5 297 étudiants marocains en Allemagne seraient éligibles à cette aide mise en place par le pays. Selon ce même document, les étudiants marocains en Allemagne constituent «la deuxième plus grande communauté nord-africaine d’étudiants étrangers».

Des crédits sans intérêts pour les étudiants étrangers

Les prêts financiers sans intérêts sont aussi octroyés aux étudiants étrangers non éligibles à toute forme de bourses au même titre que ceux non éligibles aux bourses d’aide à la formation pour les étudiants (BAfoG) du secondaire et des universités. Les prêts dédiés aux étudiants étrangers seront disponibles à tous ceux qui en ont fait la demande depuis le 1er juin 2020.

Toujours selon la même source, les étudiants ayant sollicité ce soutien financier pourront bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu'aux 650 euros. Ce montant sera versé aux étudiants à travers des virements mensuels d’un montant d’au moins 100 euros via l’application en ligne du site de la banque allemande de développement public KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau).

Günther Bräunig, président directeur général du KfW, a assuré que cette aide sera étendue à tous les étudiants ayant été affectés par la crise sanitaire. Et d’ajouter que grâce à cette phase de prêts sans intérêts, les étudiants pourraient poursuivre leur éducation, rappelant que «le travail à temps partiel leur rapporte moins» que cette somme.

A rappeler que selon un sondage mené par la plateforme pédagogique Studying-in-Germany, 90 % des étudiants étrangers ont été financièrement touchés par la crise liée à la pandémie, sachant que près des deux-tiers des étudiants en Allemagne concilient études et travail à temps partiel. Le nombre d'étudiants étrangers étant beaucoup plus important, trois quarts de cette catégorie dépendent financièrement de ces jobs étudiants.