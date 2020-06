Des Marocains bloqués organisent des sit-in simultanés dans plusieurs villes d’Europe

Dans la mi-journée de ce jeudi, les Marocains bloqués dans plusieurs pays d’Europe, en raison de l’urgence sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, ont tenu des sit-in. Ils demandent ainsi d’avoir plus de visibilité sur leurs dates de retour et sur les échéances d’une possible réouverture des frontières.

A Paris, les ressortissants se sont regroupés devant l’ambassade du Maroc. «Nous sommes un peu plus de 70 et nous serons rejoints par d’autres groupes de Marocains, hébergés dans un hôtel», indique à Yabiladi l’un des participants à ce sit-in.

Selon lui, d’autres rassemblements similaires se tiennent à Bruxelles, pour les Marocains bloqués en Belgique et au Luxembourg, ainsi qu’à Málaga et à Algésiras, pour ceux restés en Espagne.

Mercredi après-midi, un premier groupe de 300 Marocains bloqués dans le royaume ibérique a été rapatrié. Trois vols ont ainsi été organisés par la Royal air Maroc (RAM), de l’aéroport de Málaga-Costa del Sol, vers l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel, à 14h20, 16h20 et 18h20.

Des rapatriements depuis Madrid et Barcelone devraient suivre en fin de semaine. Cependant, les Marocains bloqués dans d’autres pays d’Europe ne savent pas encore quand les opérations pourraient commencer.