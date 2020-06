M. Elalamy optimiste sur une relance économique rapide

La relance des activités économiques sera plus rapide que ce qui était prévu il y a un mois, a annoncé mardi à Rabat, le ministre de l'Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Intervenant lors de la réunion de la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, consacrée à l’étude de cinq demandes de groupes parlementaires portant sur la stratégie du ministère pour faire face aux répercussions du Coronavirus, M. Elalamy a relevé que selon les indicateurs de Standard & Poor's, les marchés retrouveront leurs niveaux pré-Covid19, notant cependant une baisse des transactions industrielles de 20%, contre les 30% prévues il y a un mois, de même que le nombre de transactions commerciales (de 25% à 15%).

Revenant sur les répercussions de la Covid-19 sur l’économie nationale et les mesures mises en place par le ministère pour les contrer, M. Elalamy a affirmé que les indicateurs primaires révèlent une forte incidence négative de la propagation du nouveau coronavirus sur l’activité économique nationale (-20% comparé à avril 2019).

Il a, en outre, noté que les constructeurs automobiles mondiaux ont décidé de reprendre leur activité au Maroc, grâce à la forte compétitivité du Royaume dans ce domaine, tandis que plusieurs usines automobiles ont été contraintes à fermer leurs portes dans le monde, indiquant que les premières entreprises ayant rouvert sont au Maroc.

Le ministre a affirmé que cette période d’urgence sanitaire a permis la découverte de plusieurs compétences marocaines, de même que la capacité du Royaume à s’adapter aux crises et les valeurs de solidarité, dont ont fait preuve les acteurs économiques. Il a mis en exergue le travail acharné des entreprises de l’agroalimentaire, qui ont veillé à l’approvisionnement du marché et répondu à une demande six fois plus forte en produits alimentaires, comparé au début de la période de confinement.