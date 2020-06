El Othmani esquive des questions sur les Marocains bloqués, le rôle des élus et l’Aïd Al Adha

Dans son intervention devant les députés, ce mercredi, El Othmani a été interpellé par les députés sur plusieurs questions en lien avec l’urgence sanitaire et le confinement, qu’il a toutes esquivées.

Il a ainsi renvoyé la balle à plusieurs parties, à commencer par le ministère des Affaires étrangères. Interrogé sur le dossier des Marocains bloqués à l’étranger, il a rappelé que le ministre de tutelle a évoqué, la veille, cette question. «Les décisions que nous allons prendre interviennent sur le long terme et ne sont connues que par Dieu», a-t-il déclaré.

«Le ministre de l’Agriculture a répondu à cette question. Il n’y a pas de décision», a-t-il lâché aux députés qui l’ont interpellé sur l’Aïd Al Adha. «Personne n’a la possibilité d’annuler de rituel religieux à part le commandeur des croyants et personne ne prendra cette décision à part lui», poursuit-il avant de lancer aux députés qu’ils ne peuvent pas l’interpeller sur des questions ne rentrant pas dans ses prérogatives.

Sur le rôle des élus dans la prise des décisions en lien avec la crise sanitaire, El Othmani n’a pas caché son mécontentement à l'égard des interventions des députés. Défendant le fait d’avoir attribué aux gouverneurs et walis le pouvoir de décider des mesures de confinement ou de son allègement au niveau local, il a rappelé que le Maroc fait face à «une pandémie dangereuse». «Où est le problème si on leur a donné ce pouvoir ? Je ne comprends pas pourquoi on pose cette question», a-t-il réagi.

El Othmani a reconnu toutefois l’absence remarquée des élus dans les instances de décision, dans le cadre de cette pandémie. «Les comités régionaux de surveillance économique, présidés par les walis, comprennent des présidents de régions dans leurs tours de table», s'est-il rattrapé, avant d’ajouter que ces comités ont été mis en place pour gérer «cette période courte du confinement».